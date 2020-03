La Srr Palermo Ovest assume consulente, Capizzi chiede al sindaco di vigilare

Il Commissario straordinario della Srr Palermo Ovest Matteo Amabile ha assunto a tempo determinato Giovanni Palma che farà parte della struttura centrale di staff in ausilio al commissario. L’assunzione risale al 28 febbraio scorso. Si tratta di una figura di fiducia – si legge nella delibera – a cui sarà affidato l’incarico di coordinare e dirigere lo staff tecnico della società.

Oltre a Palma, Matteo Amabile ha disposto l’assunzione, con contratti a tempo determinato, di alcune figure che compongono lo staff tecnico. Sono Valentina Messina, Gianfranco Taormina, Calogero Marchese e Giuseppe Ceravolo, ex dipendenti Alto Belice Ambiente.

È il consigliere comunale Piero Capizzi che storce il naso non tanto sull’assunzione di questi ultimi ma per quanto riguarda l’assunzione di Giovanni Palma, originario di Grisì, che si è occupato nel corso delle scorse elezioni amministrative di Monreale della campagna elettorale nella frazione al fianco del sindaco Alberto Arcidiacono.

Nel decreto di nomina della Regione del 31 gennaio viene specificato che il Commissario costituisce “una struttura centrale di staff con non più di 2 componenti […] formata da personale in servizio e/o con incarichi presso l’amministrazione regionale, ivi compresi gli Uffici di Diretta Collaborazione, le Amministrazioni di cui all’art.1 del D.Lgs. n.165/2001 e/o anche da personale di società pubbliche, dotato di idonea qualificazione professionale, ompetenza ed esperienza”.

In particolare Capizzi chiede al sindaco di verificare l’opportunità di questa nomina in un momento in cui al momento la Srr rappresenta un costo in più da sostenere e se non potessero essere nominate, invece, professionalità in forza al bacino degli ex ATO Pa 2 con un’ampia competenza nel settore.

“Provvederò a segnalare all’assessore regionale ai rifiuti la vicenda per metterlo a conoscenza, rimettendo a lui ogni valutazione – ha fatto sapere Capizzi -. Chiederò lumi al sindaco, legale rappresentante della Srr Palermo Ovest. L’ex sindaco di Monreale ha riferito, inoltre, di non voler entrare al momento nel merito delle competenze possedute da Palma ma chiede al sindaco di “vigilare su questo aspetto”.

“Abbiamo fatto un interpello andato a vuoto, per questo motivo ho provveduto a nominare Palma – ha risposto il commissario Amabile, contattato da Filodiretto – Ho bisogno di qualcuno che conosca il territorio e possa coadiuvarmi nei rapporti con i sindaci”. Un’assunzione, chiarisce il commissario, fatta alla luce del sole.