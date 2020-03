Emergenza Covid19, l’Asp e gli ospedali siciliani cercano infermieri

PALERMO – Oggi l’Asp di Palermo e le aziende ospedaliere della Sicilia si sono mosse per far fronte all’emergenza Coronavirus. L’Azienda sanitaria provinciale del capoluogo di regione, infatti, ha attivato una selezione pubblica di infermieri a tempo determinato.

Si cercano infermieri per assunzione immediate a tempo determinato di sei mesi, termine prorogabile a seconda della singola azienda, per emergenza coronavirus. Per candidarsi occorre inviare una Pec all’indirizzo concorsi@pec.asppalermo.org specificando l’ente presso il quale si intende essere assunti.

I collaboratori sanitari verranno impiegati nelle Asp delle nove province e negli ospedali: Cannizzaro, Garibaldi S. Luigi Curro Ascoli-Tomaselli, V. Emanuele – Ferrarotto – S. Bambino (Catania); Papardo-Piemonte, G.Martino e Bonino – Pulejo (Messina), Villa Sofia- Cervello, Civico di Cristina Benfratelli, Giaccone (Palermo).