Corleone, caso sospetto di Coronavirus su bambino, chiusa pediatria

Un altro caso sospetto di contagio all’ospedale di Corleone dove è stato chiuso il reparto di pediatria in attesa della sanificazione. È stato eseguito il tampone faringeo su di un bambino che era ricoverato nel reparto dell’ospedale corleonese perchè affetto da una bronchite.

Il piccolo era assistito dalla madre, la donna di Giuliana che ieri è risultata positiva al tampone. L’intero reparto di pediatria è stato chiuso e sarà riaperto dopo che sarà completato il processo di sanificazione dei locali.

Intanto al piccolo, le cui condizioni sanitarie sono buone tanto da essere stato dimesso dall”ospedale, è stato eseguito il tampone e si è in attesa degli esami. Per precauzione i pediatri, gli infermieri e il personale sanitario che è entrato in contatto con mamma e figlio sono stati messi in quarantena.