Monreale, Marco Intravaia in isolamento volontario, è negativo al tampone

“Come richiesto dai protocolli, anche io mi sono sottoposto al tampone del coronavirus, che, per fortuna, è risultato negativo”. È quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, che è anche il Segretario Particolare del governatore Nello Musumeci, dopo la notizia della positività di Nicola Zingaretti.

Intravaia è stato sottoposto con immediatezza al tampone, risultato negativo. “Il contagio – ha aggiunto Intravaia – del presidente della Regione Lazio ha reso necessario il controllo di tutti coloro che sono entrati in contatto con lui, compresi i partecipanti al vertice di Palazzo Chigi, mercoledì scorso, dove mi sono recato con il presidente Musumeci.

Nonostante l’esito favorevole del test e l’ottimo stato di salute, in considerazione dell’insidiosita’ del virus e per non tralasciare alcun accorgimento a tutela delle persone che mi circondano, resterò in isolamento volontario a casa per qualche giorno, in uno stato d’animo di assoluta serenità. Pertanto, non presiederó la seduta del Consiglio comunale prevista domani pomeriggio, alle 17, che avverrà a porte chiuse. Ringrazio l’Assessorato regionale della Salute e tutto il personale sanitario per la professionalità e l’abnegazione con cui stanno affrontando questo difficile momento per la nostra Regione e per il Paese tutto.”