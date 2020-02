Monreale, “Rifiuti ovunque, l’assessore Grippi riferisca in Consiglio comunale”

Monreale è di nuovo sporca. Rifiuti al bivio Fiore, lungo molte strade della periferia, nei pressi della galleria chiusa di via Linea Ferrata. È il consigliere comunale Piero Capizzi che mette in evidenza la situazione in cui versano alcune aree del territorio monrealese tra cui anche Pioppo e Aquino.

Tra l’altro “il Comune – sottolinea l’ex sindaco – non ha ancora stipulato il contratto con la ditta. Un servizio coperto al 100 per cento, con una ditta che ha assunto tutto il personale e che dovrebbe garantire un servizio impeccabile. Nel corso dell’ultima seduti di Consiglio comunale l’assessore ai rifiuti Grippi aveva rilevato alcune piccole criticità che oggi sono diventate gravi. Ora la situazione gli è sfuggita di mano”.

“Il servizio non funziona – aggiunge Capizzi -, l’assessore Grippi stia sul territorio, riferisca in Consiglio comunale e prenda i dovuti provvedimenti”. Intanto, ricorda il consigliere di Alternativa Civica, gli operai della New System non hanno ancora percepito gli stipendi di gennaio e febbraio.