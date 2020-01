“Chiediamo solo parcheggio gratis, rimborso benzina e copertura assicurativa, e riprenderemo a pulire Monreale”

MONREALE – Erano arrivati da Palermo per ripulire diverse strade della cittadina ma adesso hanno detto basta, almeno fino a quando non riceveranno quanto richiesto. Si tratta dei percettori del reddito di cittadinanza dell’associazione “Basta Volerlo” che a novembre e dicembre hanno prestato volontariato a Monreale.

A fine anno hanno interrotto l’attività di volontariato che svolgevano due volte a settimana per le vie del paese. La decisione è stata presa dopo aver ricevuto diverse multe per aver parcheggiato all’interno delle zone blu, dopo avere chiesto al Comune di poterlo fare gratuitamente. Adesso per tornare chiedono, oltre il posteggio non a pagamento, il rimborso spese per il carburante e una copertura assicurativa. Le richieste sono state inviate tramite Pec al sindaco di Monreale ma ad oggi il legale che li rappresenta non ha ricevuto nessuna risposta.

“Prestare volontariato va bene ma rimetterci no”, dichiara Davide Grasso, presidente dell’associazione “Basta volerlo”. Quando i volontari hanno deciso di venire a Monreale per due volte a settimana ero stato contrario da subito a causa della distanza da Palermo”.

Senza nessuna richiesta da parte del Comune, armati di sacchi, palette e rastrelli circa 40 persone hanno ripulito via Cappuccini, in via Arcivescovado, alla Ciambra, dietro la “piramide”, in via Benedetto D’Acquisto. I volontari percepiscono il reddito di cittadinanza, ma non vogliono aspettare ancora che sia il centro dell’impiego ad assegnargli un lavoro, infatti oltre Monreale prestano interventi due volte a settimana a Palermo.

