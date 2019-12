Monreale, raccolta differenziata al 41,20%. Da gennaio verrà avviata a San Martino delle Scale

MONREALE – Raggiunge il 41,20 % il valore della raccolta differenziata. Il dato è stato elaborato dall’ufficio tecnico del Comune di Monreale. Un dato importante per il sindaco, in controtendenza con il calo registrato a luglio: “La regolarità degli interventi ci ha consentito di raggiungere questo risultato – ha dichiarato Alberto Arcidiacono – dopo che nel mese di luglio si era verificato un calo dovuto alla chiusura non preventivata di alcune discariche, quindi il dato era stato fisiologico”.

Nel mese di luglio si era registrato una drastica riduzione della componente differenziata, scesa al 33,6%, ben al di sotto dei valori, prossimi al 40%, ereditati dalla precedente amministrazione.

Il sindaco oggi parla di trend di crescita notevole, una tendenza “che vogliamo portare avanti grazie al contributo di tutti. Al raggiungimento di questo bel risultato ha contribuito ancora una volta, in modo determinante, la collaborazione attiva dei cittadini, che hanno compreso l’importanza di conferire in modo corretto per il rispetto e la salvaguardia del nostro territorio“.

Una crescita legata anche alle sanzioni che sono state comminate negli ultimi mesi dal Corpo della Polizia Municipale, e che hanno fatto da deterrente per i cittadini più indisciplinati.

“Determinante è stato anche il lavoro portato avanti dagli uffici, dagli operatori – ha aggiunto l’assessore all’igiene urbana Salvatore Grippi – anche se il nostro obiettivo è quello di far partire al più presto la differenziata nelle frazioni, infatti a gennaio partiremo già con San Martino delle Scale ma prima di iniziare trasmetteremo le dovute comunicazioni ai residenti”.

Intanto anche il giorno di capodanno i punti di raccolta saranno aperti, ma fino alle ore 11,00.

