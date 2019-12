Amici di Maria De Filippi, il palermitano Mattia Tuzzolino assistente coreografo per il secondo anno

Il suo talento era evidente già da bambino. All’età di 6 anni, Mattia Tuzzolino ballava nella scuola di danza della mamma, a 16 anni è diventato il maestro di danza della struttura. Oggi ne ha 28 e gioisce per i traguardi raggiunti. Per il secondo anno è assistente coreografo di Timor Steffen nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

Mattia è un coreografo affermato che gira il mondo, insegnando danza. Proprio qualche giorno fa, nell’Auditorium del Massimo a Roma, ha ritirato il premio come migliore coreografo italiano, durante Italy Dance Awards, un evento organizzato da Bounce Factory in collaborazione con AIDO (Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule). Un riconoscimento che premia diverse categorie, rendendo omaggio ai talenti.

“Fa paura e un po’ impressione sentirsi nominato in questa maniera – scrive sui social il ballerino ai suoi fan – forse lo ritengo esagerato, ma di sicuro, titolo a parte, ho capito quanta gente apprezzi il mio lavoro e mi reputi una fonte di ispirazione, come tante persone lo sono per me”.

Il giovane palermitano dall’età di 16 anni per quattro anni ha trascorso le vacanze estive negli Stati Uniti dove studiava danza nella scuola Debbie Reynolds Dance Studio. Poi nel 2016 arriva il programma Fox TV, dove il giovane è stato coreografo e dance coach. Si è esibito in giro per il mondo con la compagnia Richboyz di Rob Rich. È stato ballerino per Sanremo e Sanremo Young, inoltre ha danzato nel video di Alessandra Amoroso “Vivere a colori”. Tra i suoi ultimi successi la coreografia del video del primo album MAMI del ballerino professionista di Amici, Dante Jonathan Gerlo.