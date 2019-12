Materassi e sacchi di rifiuti, inciviltà sulla panoramica per San Martino

MONREALE – Ancora una volta parliamo del comportamento irrispettoso verso la città. Sono apparsi come funghi cinque materassi che qualcuno ha pensato bene di abbandonare in via Regione siciliana, all’altezza del Cres.

Matrimoniale o per letto singolo, sulla panoramica che porta a San Martino delle Scale è possibile scegliere il materasso che si desidera. Son ben appoggiati al guardrail vicino i cassonetti quasi come fossero in mostra. Peccato che da mostrare ci sia ben poco, anche se qualcuno li nota e li immortala in qualche scatto da condividere sui social. Altri passano oltre come se la presenza costante di sacchetti e ingombranti ai margini delle strade sia una cosa normale.

Lungo la strada che porta a San Martino, la presenza dei cassonetti dei rifiuti sembra essere una buona scelta per chi di differenziare non né vuole sapere e approfitta dell’esistenza dei contenitori, che dovrebbero raccogliere i rifiuti dei residenti della zona e della frazione montana dove la raccolta differenziata non è ancora stata avviata. Un continuo viavai di auto avviene in via Regione siciliana, a raccontarlo sono gli abitanti delle case vicine che assistono al triste spettacolo di spazzatura. Ma oltre ai rifiuti normali nel luogo sono stati depositati rifiuti di altro genere.