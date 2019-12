A Monreale il Campionato di Società di corsa su strada Master

Si svolgerà a Monreale il 5 luglio il Campionato di Società di corsa su strada Master, organizzato dalla Marathon Monreale.

Si tratta di un evento sportivo di grande livello: un campionato su strada ( 10 km) per società al quale prenderanno parte più di 700 atleti che arriveranno da tutta la Sicilia .

Le gare più importanti della prossima stagione di Corsa su strada si svolgeranno il 15 ottobre a Mazzarino (Atletica Mazzarino), a Caltanissetta il 17 maggio (organizza Track Club Master) si disputerà il Campionato di Società di corsa su strada Assoluti, il Campionato Individuale di corsa su strada A/J/P/Assoluti e quello Master (individuale). Il 10 maggio a Terrasini si assegneranno i titoli di Società di Mezza Maratona Assoluto e Master, invece a Riposto il 25 ottobre si disputerà il Campionato Individuale di Mezza Maratona J/P/Assoluto e Master.

Per quanto riguarda la pista, la prima prova regionale del CDS Assoluto su pista (9 e 10 maggio) si svolgerà a Catania, organizzato dalla SAL Catania. La seconda prova (30 e 31 maggio) si terrà invece a Palermo e sarà organizzata dall’ASD Media@. Il CDS regionale Cadetti/e (18 e 19 aprile) si svolgerà a Siracusa e sarà organizzato dalla Siracusatletica. La 1a Prova Regionale del CdS Promozionale e Agonistico (19 gennaio) si terrà a Belpasso organizzato dalla SAL Catania. La seconda prova (1 marzo) è organizzata dall’Atletica Mazzarino. A Palermo il 5 e 6 settembre i Campionati Regionali Individuali Cadetti/e su pista (Cus Palermo). Campionati Regionali Individuali Assoluti su pista (unica richiesta) a Catania (SAL Catania).

Nelle prossime ore il comitato regionale della Fidal Sicilia segnalerà una data entro la quale le società scelte per organizzare le manifestazioni dovranno dare il loro assenso definitivo. Qualora dovessero ritirare la loro candidatura entro questa data, non subiranno alcuna penalizzazione. Cosa diversa se la rinuncia dovesse arrivare dopo il tempo massimo segnalato dagli uffici di via Villafranca. In caso di rinuncia si darà voce alle prime società riserva estratte oggi.

“Un evento prestigioso – hanno dichiarato il sindaco Arcidiacono e l’assessore Daví – che richiamerà la stampa sportiva, che darà un notevole ritorno in termini di immagine e contribuirà anche a rilanciare i settori legati al turismo ed alla cultura. Siamo grati all’associazione Marathon Monreale, al presidente Lo

Jacono, al dirigente Rizzo e a tutti i soci per il lavoro svolto in questi anni con passione e determinazione;

una manifestazione che darà grande visibilità e prestigio alla nostra Monreale“.