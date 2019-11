I mosaicisti monrealesi si mettono in mostra in Polonia alla TT WARSAW

L’assessorato al Turismo di Monreale da oggi è presente ad una delle più importanti e prestigiose fiere del settore turistico in Polonia, la TT WARSAW, che si svolgerà per la 27esima volta nei giorni 21-23 novembre nel palazzo-simbolo di Varsavia, il monumentale Palazzo della Cultura e della Scienza in centro città.

Una grande opportunità per i mosaicisti monrealesi Giosuè Cangemi e i fratelli Gaetano e Saverio Ferraro che dimostreranno dal vivo le tecniche di lavorazione del mosaico realizzando opere d’arte nel padiglione che l’Assessorato al Turismo della Regione siciliana, ha messo a disposizione del Comune di Monreale, grazie alla sua secolare tradizione artistica per la lavorazione del mosaico che richiama quelli del Duomo arabo-normanno. La partecipazione del comune è a costo zero in quanto la delegazione composta dal dipendente comunale Mimmo Russo e dai due ceramisti è stata ospitata dalla Regione.

“La TT WARSAW – hanno dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono e l’assessore Geppino Pupella – è un’occasione importante per i nostri artisti e soprattutto per il nostro territorio, che attraverso questi appuntamenti ha un notevole rilancio per tutto il settore turistico e tutti coloro che sono interessati a conoscere il nostro territorio e i nostri siti”. “Ringraziamo – hanno concluso Arcidiacono e Pupella- in modo particolare l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina e il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia che hanno fatto si che anche questa volta Monreale potesse avere il giusto ruolo di città d’arte e cultura, partecipando ad una borsa del Turismo di grande rilòievo per poter presentare al mondo intero le nostre bellezze artistiche e paesaggistiche”.