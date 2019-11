La SP12 una strada? Ecco dove viaggiano ogni giorno gli studenti di Contessa Entellina

CONTESSA ENTELLINA – L’ondata di maltempo peggiora la situazione della SP12, dove la condizione della viabilità è critica da anni a causa delle diverse frane. Un pericolo per l’incolumità e la sicurezza dei cittadini e del paese che rischia di rimanere isolato. Il grido d’allarme arriva dal comune che conta circa 1742 abitanti situato nella Valle del Belice, alle falde settentrionali del monte Genuardo.

Un’arteria provinciale percorsa giornalmente dagli studenti che viaggiano sul pullman per andare nelle scuole di Corleone e Bisacquino. Dopo il cedimento del manto stradale, la carreggiata al Km 10 si è ristretta rendendo quasi impossibile il transito dei mezzi, soprattutto di quelli più grossi. Non si esclude che anche il gestore del trasporto pubblico possa sospendere il servizio. Infatti, nel tratto restano solo 3 metri di strada ed è stato limitato il doppio senso di circolazione.

“Un altro inverno così non possiamo sostenerlo – dichiara il sindaco Leonardo Spera – l’abbandono e l’incuria rischiano di togliere il diritto allo studio dei ragazzi e la territorialità per chi questo territorio lo vive. Noi – prosegue – abbiamo una storia lunga 500 anni da raccontare e non vogliamo morire così per mano altrui”.

Per far sentire lo stato d’emergenza e chiedere interventi immediati sulle strade ridotte all’osso, per il 9 novembre è stata organizzata sulla SP12 una manifestazione. “Un altro inverno rischia di metterci in ginocchio, a noi non importa di chi siano le competenze. Chiediamo l’intervento, strade dignitose e percorribili”.