Tir si ribalta in autostrada e perde olio di palma, traffico in tilt all’ingresso di Palermo

PALERMO – Un tir che trasportava olio di palma si è improvvisamente capovolto lungo l’autostrada A29 all’ingresso di Palermo. A causa del ribaltamento e del conseguente impatto al suolo è avvenuta la rottura dei serbatoi che contenevano l’olio di palma, che di conseguenza si è riversato sulla corsia di emergenza.

A causa dell’incidente il traffico è andato in tilt e gli automobilisti sono stati costretti a imboccare lo svincolo per l’Ospedale Cervello. Sul posto la Polizia Stradale, l’Anas, la polizia municipale, i vigili del fuoco e il personale della Rap impegnato a rimuovere l’olio dall’asfalto.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo pesante il quale, dopo una sbandata, si sarebbe messo di traverso bloccando il passaggio delle auto in transito. I due trasportatori sono fortunatamente illesi e non risultano altri mezzi o persone coinvolte nell’incidente. Per precauzione è stato richiesto l’intervento di un’ambulanza, ma, nonostante lo shock, i conducenti hanno rifiutato le prime cure e il trasporto in ospedale.