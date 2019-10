Arriva il grande ciclismo, partirà da Monreale la quarta tappa del Giro d’Italia

MONREALE – La quarta tappa del Giro d’Italia partirà da Monreale e arriverà ad Agrigento. Ad annunciare la notizia è stato il sindaco della città normanna Alberto Arcidiacono e il presidente del consiglio comunale Marco Intravaia in seguito all’arrivo dell’ufficialità.

Già nei giorni scorsi vari rumors davano per certa la partenza di una delle tappe del Giro da Monreale, oggi è stato stilato il programma. Dalla città normanna la carovana rosa partirà il 12 maggio 2020 per giungere ad Agrigento.

“É una notizia che ci riempie di orgoglio – ha dichiarato Il primo cittadino – e che ci consentirà di avere un notevole riscontro per l’immagine della nostra città . Ringrazio tutti coloro che hanno scelto Monreale per questo grande evento sportivo che attirerà l’attenzione e dei media nazionali ed internazionali . Un ringraziamento particolare si vertici regionali per averci dato questa grande occasione”.

“Un grande orgoglio per tutti i monrealesi ha aggiunto il presidente del consiglio comunale Marco Intravaia. É un grande onore annunciare che la partenza del giro d’Italia, sul territorio nazionale, quest’anno, sarà da Monreale. Ringrazio il presidente della Regione Nello Musumeci, l’assessore allo sport Manlio Messina e RCS per questa scelta “epocale”per la nostra città, che salirà alla ribalta più importante delle cronache nazionali e non solo. Una vetrina importante – conclude Intravaia- per cui molto si è spesa la Regione Siciliana.”

Il giro prevede tre tappe siciliane. Un plauso è stato anche rivolto dall’assessore allo Sport Ignazio Daví .