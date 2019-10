Getta i rifiuti davanti un’abitazione e va via: ecco un furbetto del sacchetto (VIDEO)

MONREALE – Cammina assieme al cagnolino e con molta disinvoltura abbandona il sacco colmo di rifiuti davanti a un’abitazione. Le immagini parlano chiaro e riprendono un ragazzo intento a passeggiare per una delle vie di Monreale durante la notte del 20 ottobre. VEDI VIDEO IN FONDO ALL’ARTICOLO

Questa volta le videocamere di videosorveglianza piazzate in via Antonio Veneziano hanno beccato un furbetto del sacchetto che non solo non rispetta l’ordinanza che regola il conferimento di rifiuti differenziati porta a porta ma getta i propri rifiuti davanti l’abitazione altrui.

Intento, come ha già annunciato a Filodiretto il sindaco Arcidiacono, arrivano controlli più stringenti per quanto riguarda la lotta al conferimento selvaggio di rifiuti in quelle che diventano ogni giorno delle vere e proprie mini discariche. Il primo cittadino ha annunciato l’inasprimento delle sanzioni amministrative e maggiori controlli all’interno dei sacchi abbandonati alla ricerca di indizi che possano far risalire al responsabile. La multa ammonterà a circa 1000 euro. Al furbetto scoperto verranno addebitati, infatti, i costi di recupero e di conferimento in discarica.