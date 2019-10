TARI, ad ottobre la prima rata, ma sarà più leggera. D’Eliseo: “Per quest’anno tassa ridotta di circa il 10%”

Progettare il bagno: tutti gli elementi indispensabili

Cronaca

Al contrario di quello che si potrebbe pensare, progettare un bagno non è un'impresa semplice, poiché gli aspetti da considerare sono numerosi. Per evitare di commettere errori e per rendere l'ambiente davvero funzionale è bene avere chiaro in mente i componenti essenziali, di cui no..