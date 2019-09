Operazione Push Away, NOMI E FOTO degli arrestati

Ecco i nomi degli arrestati questa mattina dalla Squadra Mobile di Palermo nell’ambito dell’inchiesta Push Away che ha smantellato un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga all’interno del quartiere palermitano di Borgo Vecchio. Gli investigatori del Commissariato di Palermo Centro sono riusciti a ricostruire la gerarchia della banda che ha anche dei forti legami con la famiglia mafiosa del rione palermitano.

L’organizzazione operava infatti con il benestare della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio. E’ stata accertata l’esistenza di un forte vincolo associativo, testimoniato dall’esistenza di una cassa comune, dalla rigorosa ripartizione di ruoli in seno all’organizzazione e dall’esistenza di “regole” rigide con sanzioni nei confronti di chi “sgarrava”. Nell’ambito delle indagini su due coppie di coniugi è emerso, anche il ruolo di rilievo assunto dalle mogli, con il compito di “ragioniere” dell’associazione e all’occorrenza capaci di “bonificare” le abitazioni in caso di controlli delle Forze dell’Ordine. I nuclei familiari, inoltre, non si facevamo scrupolo di utilizzare anche minorenni, per trasportare la droga.

I NOMI DEGLI ARRESTATI

Tantillo Giuseppa

Madonia Francesco

Domenica Ragusa

Marco Trapani

Maurizio Fecarotta

Davide Melignano