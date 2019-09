Istituto “M. Rutelli”, è boom di progetti ERASMUS, in collaborazione con Polonia, Isole Baleari, Romania, Portogallo, Lituania, Repubblica Ceca, Francia, Guadalupe, Grecia e Spagna

PALERMO – L’anno scolastico 2019-2020 si apre per l’Istituto Superiore “Mario Rutelli” all’insegna dei progetti Erasmus che porteranno gli studenti della scuola a viaggiare in Europa. La Dirigente dell’Istituto, Prof.ssa Giovanna Ferrari, ringraziando il corpo docenti per i risultati conseguiti lo scorso anno, oltre alle notevoli iscrizioni alle classi prime, segno di grande fiducia delle famiglie verso l’Istituto e il corpo docenti, ha illustrato le novità che contraddistinguono il corrente anno scolastico.

Prima tra tutte, il grande risultato avuto alle candidature Erasmus + presentate con la Call 2019. Ben quattro progetti approvati su sei presentati, che porteranno l’Istituto Rutelli per il biennio 2019-2021 a interagire con scuole ed enti privati a livello europeo.

I quattro progetti saranno coordinati dal Prof. Salvatore Venturella, referente Erasmus + per l’Istituto, che ha curato insieme al Team Erasmus la parte progettuale. Tutti i progetti arricchiranno non solo l’offerta didattica dell’Istituto ma anche la formazione dei docenti.

“L’importanza dei progetti Erasmus + è duplice perché oltre a consentire gli scambi culturali tra i partner del progetto, spostano la didattica su un piano progettuale legato al raggiungimento di obiettivi formativi nell’arco del biennio secondo una visione d’insieme, multidisciplinare e incentrata sull’uso delle lingue straniere come l’inglese, il francese e lo spagnolo” – spiega la Dirigente illustrando i progetti. “LOCAL SOLUTIONS FOR GLOBAL CHALLENGES”, “DÉCOUVRIR L’EUROPE: LA TIENNE, LA MIENNE, LA NÔTRE”, “DEVELOPING ENTREPRENEURIAL SKILLS WHILE AT SCHOOL” saranno sviluppati in cooperazione con: Polonia, Isole Baleari, Romania, Portogallo, Lituania, Repubblica Ceca, Francia, Guadalupe, Grecia e Spagna fondando le azioni chiave su “Educazione all’imprenditorialità” e “Identità culturali” e saranno riservati alla componente studenti dell’Istituto che avrà la possibilità di vivere questa esperienza grazie ai finanziamenti provenienti dal programma “Erasmus +”. Il quarto progetto: “DIGITAL ENTREPRENEURSHIP – INNOVATIVE TEACHER TRAINING“, realizzato in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e la Camera di Commercio di Linares (Spagna), è rivolto all’aggiornamento professionale dei docenti dell’Istituto e vede tra i partner importanti centri di formazione europei. I nostri ragazzi devono possedere quelle competenze, anche di base, che li mettono nella posizione di saper fare imprenditoria, di conoscere gli strumenti messi a disposizione a livello regionale e comunitario, nell’ottica dell’innovazione d’impresa che dialoga con i processi di globalizzazione in corso e con le relative identità culturali che da sempre contraddistinguono le nostre comunità. Qui al Rutelli teniamo molto a queste iniziative – continua la Dirigente – perché crediamo fortemente in una didattica partecipativa, sempre al passo con i tempi, aperta all’Europa, e che dia la possibilità ai nostri ragazzi di crescere in un contesto dinamico così come è il nostro Istituto”.

La Dirigente, Prof.ssa Giovanna Ferrari ha concluso ringraziando le famiglie per la fiducia riposta nell’Istituto rappresentato da studenti provenienti dal territorio palermitano e dai paesi limitrofi, come Monreale.

Queste esperienze, oltre ad essere importanti per l’aspetto professionale, svolgono una parte importante anche sul piano umano, caratteristica che contraddistingue da sempre i progetti Erasmus.