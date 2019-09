I Love Monreale, dopo il red carpet di piazza Vittorio Emanuele folla di gente per I 4 Gusti

MONREALE – Dopo il red carpet di piazza Vittorio Emanuele, calcato dalle Miss e dai Mister di I Love Monreale che hanno portato in passerella le collezioni autunno inverno made in Italy di alcune delle boutique monrealesi e gli abiti da sposa di rinomanti atelier palermitani, la serata si è spostata in piazza Guglielmo II con lo spettacolo di cabaret de I 4 Gusti.

Ancora una volta I 4 Gusti fanno il pienone di gente, risate e applausi ieri sera a Monreale per lo spettacolo dal titolo “Facciamo curtigghiu” del quartetto comico siciliano composto da Danilo Lo Cicero, Giuseppe Stancampiano, Domenico Fazio e Totò Ferraro. Il gruppo esordì nel 2011 con “Zelig Lab on the road”, per poi entrare a far parte del cast del Laboratorio di Zelig di Verona. Da quel momento un crescendo di successo. Lo spettacolo cabaret di ieri sera è stato finanziato in parte dalla Vanity Management Models con il contributo dell’Associazione Commercianti di Monreale.

Un appuntamento fisso è diventata ormai I Love Monreale, la kermesse di moda, bellezza e spettacolo giunta alla sue terza edizione. Come veri e propri modelle e modelli i concorrenti hanno dato il via alla manifestazione. Tra le piazze principali della città normanna si è svolta la prima delle due serate.

Sprizza una soddisfazione crescente a ogni intervista Francesco Pampa, il presidente della Vanity Models management che ancora una volta riesce a mettere insieme moda e spettacolo e non solo. “Ringrazio l’amministrazione Arcidiacono per la disponibilità dimostrata e l’ACM per il sostegno”, ha dichiarato il presidente, già in sella e pronto per mettersi a lavoro per l’organizzazione della quarta edizione di I Love Monreale.

Un evento dall’impresa non semplice ma che il trio degli organizzatori, Pampa, Di Betta e Vicari, è riuscito a mettere a segno e che stasera culminerà nella finalissima in piazzetta Vaglica dove verranno eletti Miss e Mister Monreale 2019.