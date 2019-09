Partinico, operazione antidroga: sequestrati 220 chili di marijuana, tre arresti

Vietata la circolazione alle bici elettriche, multe e sequestri a Palermo

PALERMO - Nelle strade pubbliche è viatata la circolazione di qualsiasi mezzo che non sia non assicurato o non omologato. È il caso delle biciclette elettriche, assimilabili a veri e propri scooter. A Palermo qualcosa si muove tanto che sono stati potenziati i controlli sulle biciclette elettr..