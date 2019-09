Zona traffico limitato, fioccano le multe in piazza Guglielmo

MONREALE- Pizzicati mentre transitavano con l’auto da piazza Guglielmo, per i trasgressori sono fioccate le multe. Al varco gli automobilisti sono stati fermati dai Carabinieri che hanno elevato una decina di contravvenzioni.

Questa mattina qualche furbetto ha spostato le barriere in plastica per transitare con l’auto dall’area pedonale. Nel corso della giornata numerose violazioni sono state registrate. L’importo della multa ammonta a 83 euro.

Da agosto il centro storico è stato chiuso al traffico. Nel dettaglio, il nuovo piano traffico prevede che via Dante, la strada che collega via degli Agonizzanti a piazza Guglielmo II, viene chiusa definitivamente al traffico, e non più a determinati orari. In pratica la zona antistante il Duomo è ormai un’isola pedonale.

Chi proviene da via degli Agonizzanti non potrà fare altro che continuare verso piazza Matteotti e quindi per via Antonio Veneziano.

Invece Piazza Vittorio Emanuele è isola pedonale solo nel weekend, a partire dalle ore 18,00 del venerdì e fino alle 24,00 della domenica. Chi proviene da Palermo (quindi da via Palermo), nelle ore serali del fine settimana può proseguire a destra per via Umberto I, per via San Cristoforo (verso il pozzillo), per ricongiungersi a via Veneziano, oppure a sinistra per via D’Acquisto. Da qui si può continuare in direzione Palermo o girare a destra per via Cappuccini.