Follia a Partinico: cane torturato, legato e cosparso di benzina da contadino

Monreale Food e Feast, un week end con birre artigianali e cibo da strada

Cronaca

MONREALE - Tutto pronto per la prima edizione di Monreale Food e Feast, l'evento che vedrà come protagonista la birra artigianale e lo street food in via Pietro Novelli e via Roma. L'apertura della manifestazione è prevista per le ore 18 d..