“I Love Monreale” quest’anno porta abiti di Jariel, Cirillo e Tufano. Sfileranno il 20 e il 21 settembre

MONREALE – È in arrivo la terza edizione di “I Love Monreale”, festa di moda, musica e spettacolo programmata per i giorni 20 e 21 settembre. Più di 300 erano presenti ai casting tenutisi all’ex hotel Savoia di Monreale.

Non semplice quindi il compito degli organizzatori Francesco Pampa, presidente della Vanity Models Management, Salvatore Di Betta, della Piccy Models e direttore artistico dell’evento, e Massimiliano Vicari, amministratore della web agency palermitana MaxServices, che hanno dovuto selezionare chi dei provinati accederà alla passerella.

“I Love Monreale” quest’anno punterà in alto, con la partecipazione di stilisti di fama internazionale come Jariel, Cirillo e Tufano. Le collezioni sfileranno il 20 attorno alla fontana di piazza Vittorio Emanuele II, mentre sabato 21 lungo i 240 metri di tappeti persiani piazzati per l’occasione in corso Pietro Novelli.

Oltre a indossare i capi, le aspiranti miss e gli aspiranti mister dovranno mettercela tutta per sbaragliare la concorrenza che. Di tutti i partecipanti, infatti, alla fine saranno consegnate solo dieci fasce per le miss e tre fasce per i mister. Da lunedì 16 a giovedì 19 le aspiranti miss potranno essere votate su www.filodirettomonreale.it , partner dell’evento.

La gioielleria Cipolla, che si conferma essere affezionatissimo sponsor dell’evento patrocinato dal comune, ha messo in palio dei gioielli che coroneranno la premiazione delle prime tre classificate nella categoria miss. Quest’anno l’evento punta a superare le 10.000 presenze, complici anche gli artisti che allieteranno il pubblico nel corso delle serate, i cui nomi, però, restano ancora un segreto.