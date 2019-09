Samara anche a Partinico. Lo scherzo che sta facendo impazzire i siciliani

PARTINICO – Anche qua è arrivato lo scherzo che ha spopolato nell’ultima settimana un po’ ovunque. Una persona, donna o uomo non si sa, travestita da Samara, celebre personaggio del film The Ring del regista statunitense Gore Verbinski, che a sua volta ha preso spunto dal romanzo dello scrittore giapponese Kōji Suzuki, si aggira di notte per le strade spaventando i passanti.

Uno scherzo che molti trovano di cattivo gusto, come rivelano i commenti sui social. La tendenza è quella, almeno a parole, di voler picchiare colui o colei che, sperando forse troppo nel senso dell’ironia dei siciliani, ha deciso di travestirsi per portare scompiglio tra i più pavidi. Una tendenza, questa, sintomo forse di un malcelato timore di essere vittima dello scherzo.

Il mondo in realtà è piuttosto abituato a scherzi di questo tipo: basta fare un giro su YouTube per rendersi conto che, tanto in Italia quanto all’estero, di gente che si traveste da personaggio del film horror per terrorizzare i passanti ce n’è a iosa. E le reazioni sono anch’esse delle più disparate: da chi fugge terrorizzato a chi, stoico, dissimula il timore e mantiene la posizione; da chi reagisce menando le mani sentendosi attaccato, a chi, saggiamente, si fa una bella risata.

Insomma, siciliani, rasserenatevi: a prima vista non sembra trattarsi di un folle omicida o di un’entità sovrannaturale. Che si tratti di giovani disoccupati con troppo tempo libero? Purtroppo questo è un problema ben più grave di uno scherzo.