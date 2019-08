Terrore a Monreale, Samara al cimitero e a Pezzingoli (VIDEO)

Samara Morgan a Monreale. La moda di vestire i panni della protagonista della saga di “The Ring” è arrivata anche nella città normanna. Si tratta di uno scherzo che sta coinvolgendo tutte le città d’Italia.

Curiosi avvistamenti si sono registrati ieri al cimitero di Monreale e nella zona di Pezzingoli (vedi video in fondo all’articolo). Nella foto in copertina è ritratta davanti al cancello del cimitero.

La moda, partita dalla città campana di Afragola, sembra ora impazzare in mezza Italia. Da Catania, a Palermo, ora anche a Monreale c’è chi ha deciso di travestirsi da Samara per vagare in piena notte imitando la scena del famoso film.

Con una camicia da notte bianca, capelli lunghi che coprono il volto, la ragazza percorre a piedi strade e vicoli nelle ore notturne seminando il panico tra i passanti. L’intento è terrorizzare la gente per scherzo.

A Palermo altri avvistamenti del curioso scherzo di Samara in via del Vespro, in via Montegrappa e allo Zen.