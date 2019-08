Letture erranti di Nanni Balestrini, domenica nei quartieri storici di Monreale

MONREALE – L’associazione Arci Link aderisce all’Estate Monrealese con un ciclo di poesie “errante” che si intrecciano e si insinuano tra i vicoli più nascosti e sorprendenti del paese. L’appuntamento è per domenica 1° settembre alle ore 18 alla Collegiata, in via Umberto I. Il prossimo incontro sarà per il 15 settembre con il ciclo “Antonio Veneziano”.

Il primo ciclo vedrà l’evocazione della febbrile voce del grande poeta e romanziere Nanni Balestrini che, attraverso la lettura interpretativa di 15 poesie, camminerà nella parte alta di Monreale nelle zone Collegiata, San Vito e Bavera. Il percorso sarà suddiviso in 10 tappe, in ogni quartiere vi sarà anche una esibizione musicale in acustico.

L’obiettivo promosso dall’associazione Arci Link è il coinvolgimento del tessuto sociale e urbano del paese, permettendo di poter spaziare e allargare le vedute attraverso la conoscenza di quartieri decentrati e di poeti.

Per qualsiasi info contattare: Francesca Miceli 3348709971