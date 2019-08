Alturestival 2019 arriva a Monreale: stasera al Castellaccio concerto del pianista Diego Spitaleri

MONREALE – Tante le attività in programma questa estate nella cittadina normanna, e tra queste anche l’Alturestival 2019, festival organizzato dal Club Alpino Siciliano, dall’associazione culturale Formedonda e da Le Due Sicilie srl.

Gli appuntamenti di questa interessante iniziativa saranno dislocati tra il rifugio C.A.S. Francesco Cristi di Piano Sempria a Castelbuono e il Castellaccio di San Martino delle Scale. Questa sera, infatti, alle 21.30 si terrà il concerto “Pianofor(T)ever” del pianista Diego Spitaleri.

Prima del concerto è organizzata una passeggiata ecologica di risalita del sentiero nord ovest di Monte Caputo, con partenza stabilità alle 18.30 da Portella San Martino e raduno dei partecipanti alle 18 davanti la forneria Messina. Alle 19.30 ci sarà una visita guidata al Castello con mostra fotografica, mentre alle 20 si terrà una degustazione di prodotti tipici. Il concerto inizierà alle ore 21.00.

Diego Spitaleri, pianista e compositore palermitano classe 1959, ha avviato la sua attività concertistica nel 1979 e ad oggi ha eseguito più di 1.500 concerti sia in Italia che in ambito internazionale, oltre alla partecipazione a numerose trasmissioni radiofoniche e televisive. Sin dall’inizio si è dedicato alla composizione, anche in collaborazione con altri musicisti, vantando un repertorio di oltre 200 brani, alcuni dei quali per spettacoli teatrali e di danza. Nel 1995, insieme ad Alessandro Palacino e Dario Sulis (rispettivamente fiati e percussioni/voce) fonda i Sun, operando nel campo della musica etnica e della musica colta.

Presso il rifugio Francesco Crispi, venerdì 23, si è tenuto il concerto di Enzo Rao e Giuseppe Viola dal titolo “Situazioni sonore”, progetto musicale aperto nato nel 2000 da una profonda ricerca musicale che vuole unire tradizioni provenienti da paesi geograficamente e culturalmente lontani. Il duo si è esibito anche ieri sera presso il rifugio di Piano Sempria, dove ha suonato per la passeggiata sonora conclusasi al sentiero nord del bosco di San Guglielmo.

Per gli eventi di oggi, dato il numero limitato di posti, è necessaria la prenotazione: per info e dettagli si raccomanda di contattare il numero 339 185 9657.