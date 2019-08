Monreale, casa distrutta dal fuoco a monte Caputo: il comune mette in sicurezza l’immobile sottostante

MONREALE – Sono iniziati i lavori propedeutici al recupero dell’immobile danneggiato dal tremendo incendio dello scorso mese, come rende noto il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono con un post sul suo profilo Facebook.

Nello specifico, come si evince dalla foto, è stato puntellato il solaio dell’abitazione sottostante e dovranno esserne verificate le condizioni prima di procedere ai lavori veri e propri. Sono attualmente in fase di verifica i documenti riguardanti le istanze di sanatoria degli immobili; nel caso di sanabilità il comune potrà partecipare ai lavori come stabilito.

La fase attuale prevede la messa in sicurezza dell’immobile; nel frattempo il comune ha raccolto diverse dichiarazioni di disponibilità per quanto riguarda le ditte che potrebbero occuparsi dei lavori veri e propri, ma l’accordo deve ancora essere formalizzato.