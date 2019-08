Partinico, uomo aggredito da randagio mentre passeggia in piazza

Due cani lasciati dentro un furgone rovente, salvati dai carabinieri

Cronaca

PALERMO - Due cani rinchiusi in un furgone sotto il sole hanno rischiato di morire ma sono stati salvati grazie all'intervento dei carabinieri. Ieri mattina, in via Principe di Palagonia, i carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno tratto in salvo due cani che erano stati lasciati all..