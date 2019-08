“Premio Costa Normanna”, targa oro a imprenditori, dirigenti, pianisti ed attori palermitani

SAN GIUSEPPE JATO - In occasione del 235° anno dei festeggiamenti in onore di Maria SS. della Provvidenza, Patrona di San Giuseppe Jato, l’Amministrazione Comunale ha organizzato una serie di eventi, per i giorni che vanno dal 12 al 16 agosto, PROGRAMMA

Discarica via Linea Ferrata, scattano le multe per 2 pizzerie e 8 cittadini

[gallery ids="114505,114504,114489,114490"] MONREALE - Multe salate per i trasgressori residenti in Via Odgtria, via Linea ferrata, via Palermo e per due pizzerie di via Venero. I furbetti del sacchetto avevano abbandonato i rifiuti in via Linea ferrata, all'ingresso della galle..