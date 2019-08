Cannabis light, ecco le varietà più acquistate online

Attualmente, le varietà di cannabis legale in commercio sono molteplici, soprattutto sugli store online, che mettono a disposizione un’offerta più ampia rispetto a quella proposta dai negozi fisici.

Per orientarsi con consapevolezza nella scelta della qualità di marijuana light da acquistare in rete, allora, sarà necessario scoprire quali sono le tipologie esistenti, le loro origini e, soprattutto, la filiera di provenienza. Potrebbe dunque essere utile sapere quali sono le qualità di cannabis light più apprezzate dai clienti che si riforniscono online di tali prodotti.

California Haze

È una delle più conosciute e apprezzate varietà di marijuana light. Come si può evincere dal suo nome, si tratta di una tipologia di prodotto originaria degli Stati Uniti, precisamente della Bay Area, un’area metropolitana nei pressi di San Francisco, giustappunto in California. Il suo sapore si contraddistingue per la sua intensità ed il suo essere avvolgente e ha anche un gusto fruttato, molto piacevole. La sua peculiarità più importante è proprio il suo essere ibrido. La California Haze, infatti, è il risultato tra un connubio molto particolare tra due altrettante varietà di marijuana legale: la Columbian Gold e la Oxaca. I primi incroci risalgono a circa gli anni ‘70 e questa tipologia di cannabis ha una storia davvero lunga ed importante. Un buon prodotto e di indubbia qualità, in sintesi.

Do Si Dos

La Do Si Dos è una pianta che sta andando davvero per la maggiore negli Stati Uniti, in particolare nello stato del Colorado, dove è divenuta in breve tempo quasi una vera e propria istituzione. La Do Si Dos ha una percentuale di CBD di quasi il 22% ed è il suo aspetto ad essere molto particolare: i pistilli sono molto luminosi e la stessa pianta si presenta con un colore molto chiaro, tendente al verde. Il sapore della Do Si Dos è molto dolce, ma al contempo regala anche dei picchi di acidità al gusto, i quali risultano quasi tendenti al pungente. Anche la Do Si Dos è un incrocio con altre tipologie di cannabis light, La più celebre è la Kush Breath, da dove derivano le qualità più peculiari di questa varietà di marijuana legale.

Orange Bud

La cannabis light Orange Bud viene prodotta in Piemonte e ha, quindi, un’origine italianissima. Il nome Orange deriva proprio dal colore dei pistilli, molto arancione. I primi incroci di questa pianta risalgono agli anni ‘80 del secolo scorso ed è stata creata dal connubio di due ceppi di Skunk. Per quanto concerne l’aroma e la fragranza, parliamo di gusti davvero molto intensi e decisi, che sottolineano proprio come questa varietà di cannabis light provenga da una coltivazione “vecchia scuola”. La Orange Bud ha anche una notevole presenza di CBD che le conferisce ancor più qualità rispetto ad altre tipologie anche maggiormente diffuse. Per quanto riguarda ancora il suo aspetto, questa varietà di cannabis legale ha una colorazione tendente al chiaro e soprattutto ha una discreta dimensione.

Lemon Cheese

Questo tipo di marijuana legale viene prodotto in quel di Pavia, attraverso una coltivazione indoor. È fondamentalmente una delle varietà di cannabis light più vendute in rete e per due motivi: l’ovvia bassa presenza di THC (meno dello 0,2%) ed un alto contenuto di CBD (16%). Il sapore della Lemon Cheese è rigorosamente fruttato e agrumato e ricorda molto quello del limone e delle arance: è intenso, ma al contempo delicato e molto piacevole. Per quanto concerne il suo aspetto, la pianta si presenta di grandi dimensioni, con una colorazione molto verde ma più tendente al chiaro. I pistilli, invece, sono sia arancioni che rosso vivo.