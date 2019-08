Monreale, perde la vita Giulio Franco, vittima di un incidente stradale

MONREALE – A dare la notizia è il sito www.blogsicilia.it. È deceduto Giulio Franco, un giovane monrealese di 18 anni, vittima di un incidente stradale verificatosi ieri a Montepellegrino. Dalle prime ricostruzioni il giovane è deceduto dopo l’impatto contro un guardrail. Era a bordo della sua moto.

I sanitari sopraggiunti non hanno potuto strapparlo alla morte. I medici hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare.

Con lui, vittima dell’incidente, un amico di 19 anni, C. S.. È stato ricoverato in ospedale e le sue condizioni sembrano essere molto gravi. È in prognosi riservata.