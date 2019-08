Lui muratore in nero, lei percepisce reddito di cittadinanza. Denunciati marito e moglie a Borgetto

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa dell'ex onorevole Tonino Russo "Lettera aperta all’amministrazione ed ai cittadini monrealesi. Ripristinare l’autobus nella linea 309. Si può fare. Uno dei problemi più gravi della nostra città è legato al collegamento pubblico co..

Auto parcheggiate in zona rimozione: bloccano il traffico in piazza Vittorio Emanuele

Cronaca

[video width="480" height="856" mp4="https://www.filodirettomonreale.it/wp-content/uploads/2019/08/VID_20190802_090405.mp4"][/video] MONREALE - Due auto parcheggiate in zona rimozione mandano il traffico in tilt per circa 20 minuti, impedendo ..