La casa distrutta dalle fiamme. “Ho perso tutto, mia moglie è incinta. Aiutateci”

MONREALE – “Abbiamo perso tutto, la nostra casa è stata distrutta dalle fiamme”. L’incendio a San Martino delle Scale ha mandato in fumo, insieme all’abitazione, abiti e beni di ogni genere. È la triste situazione di una famiglia monrealese che ieri ha dovuto evacuare casa perché le fiamme la lambivano.

Dopo la tragedia di ieri notte arrivano le prime richieste di aiuto. Salvatore Cangemi e la sua famiglia hanno visto la casa costruita in una vita distrutta dalle fiamme in una notte.

In un post pubblicato sul gruppo Facebook Monreale: come la vorresti?, il proprietario chiede il supporto dei cittadini.

“Il tetto è crollato, non ci hanno permesso di ritornare a casa – dichiara ai microfoni di FiloDiretto – ma so che non esiste più. Abbiamo bisogno di vestiti, mobili. Non abbiamo più nulla. Mia moglie è incinta di 8 mesi e ancora non sa che la casa dove è cresciuta non c’è più”.

Chi volesse aiutare la famiglia Cangemi può contattare direttamente 3290240620.