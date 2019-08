Incendio Monreale, c’è regia criminale: la Forestale trova 4 punti di accensione

MONREALE – “L’incendio divampato nella zona di Monreale e San Martino delle Scale è certamente doloso. Sono stati trovati quattro punti di fuoco appiccati in quattro punti distanti”. Lo ha detto Filippo Principato, dirigente generale del Corpo forestale della Regione Siciliana che insieme all’assessore regionale al Territorio Totò Cordaro ha trascorso l’intera notte nei luoghi degli incendi.

“Quattro punti distanti che gli uomini dei vigili del fuoco e del corpo forestale hanno tenuto sempre separati lavorando instancabilmente – aggiunge Principato – E’ quanto meno sospetto che attorno a Palermo nello stesso momento siano divampati tutti questi incendi. Alla luce di quanto stiamo accertando pare possa esserci stata una regia”.

Intanto, come anticipato, il sindaco di Monreale ha chiesto al Presidente della Regione Nello Musumeci la dichiarazione dello stato di calamità. Intanto continua il lavoro dei soccorritori che stanno lavorando per spegnere i focolai residui. I Canadair si sono alzati alle prime luci del mattino ma ora comincia la dolorosa conta dei danni.

Di “notte terribile, da girone dantesco”, ha parlato Marco Intravaia, presidente del consiglio comunale in una nota. “Il mio pensiero va – ha aggiunto Intravaia – alle famiglie sfollate, alle famiglie che in poche ore hanno mandato in fumo, letteralmente, anni di sacrificio, alla paura che rimane dentro e negli incubi della notte. Faremo di tutto e attiveremo ogni canale per garantire sostegno e vicinanza al territorio. Queste bestie vili vanno trattate come i peggiori criminali, hanno agito sapendo di offendere la vita di persone inermi. Mi auguro la nostra comunità sappia agire contro questo atto di brutale barbarie”.