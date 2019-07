Monreale, vanno in pensione il dirigente Li Vecchi e i funzionari Accardo, Forzieri e Di Martino

MONREALE – Si è svolta ieri sera a Villa Savoia, alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono e dell’assessore Geppino Pupella, la cerimonia di saluto del vicesegretario generale del Comune Giancarlo Li Vecchi, della responsabile gare e appalti Rita Accardo, della responsabile sezione Cultura Sport e Spettacolo Ivana Forzieri e del funzionario storico dell’Ufficio personale Maurizio Di Martino, che hanno lasciato il Comune per raggiungi limiti di età o per raggiungimento della quota cento.

Molti colleghi hanno partecipato alla cerimonia, durante la quale è intervenuto il sindaco Alberto Arcidiacono ringraziando il dirigente e i funzionati e ribadendo che le attività amministrative di un ente vanno avanti grazie all’impegno e alla determinazione di dipendenti preparati e motivati, che lavorano con professionalità e impegno per portare avanti servizi per la cittadinanza in sintonia con gli organi politici.

