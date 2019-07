Bando per la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici. Approvato dal consiglio comunale

MONREALE – Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la proposta del M5s di Monreale. L’amministrazione comunale parteciperà al Bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la messa in sicurezza degli edifici degli Enti Locali.

Il Governo nazionale ha messo a disposizione dei Comuni dei fondi finalizzati a cofinanziare la redazione di progetti per la messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche. Monreale potrà partecipare al finanziamento di 3 progetti per la messa in sicurezza per un finanziamento massimo di 180 mila euro.

“Considerata la necessità di messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici – dichiara Fabio Costantini – nonché di tutti gli edifici comunali del territorio di Monreale e delle frazioni, questo bando costituisce un’occasione irripetibile per la nostra cittadina”.

“Una vittoria che esprime lo spirito costruttivo della nostra opposizione – continua – in piena consapevolezza del ruolo che rivestiamo in Consiglio Comunale. Adesso l’amministrazione dovrà immediatamente presentare le relative istanze di finanziamento, il cui termine scadrà il 30 agosto.