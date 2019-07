Ignazio Davì assessore, giura fedeltà alla città e al movimento «Il Mosaico»

Questa mattina al Palazzo di Città Ignazio Davì e Sandro Russo hanno suggellato la propria nomina ad assessore del Comune di Monreale da parte del sindaco Alberto Arcidiacono. Il primo cittadino, a pochi mesi dalla sua elezione, ridisegna lo scacchiere della giunta proponendo altri due innesti. La giunta viene così completata da 5 a 7 assessori, così come previsto dalla norma regionale. Arcidiacono ora starebbe pensando di cliccare sul tasto «reset» della giunta comunale e riassegnare le deleghe. Una decisione che arriverà a breve nel corso di una riunione di maggioranza.

Ignazio Davì, è consigliere comunale vicino all’area Lupo del Partito Democratico ma, ci tiene a precisare che la sua nomina è frutto della designazione del movimento «Il Mosaico». «Con grande soddisfazione – dice in un’intervista a Filodiretto -, ho ricevuto questa designazione dopo che il movimento si è riunito e ha individuato in me una persona onesta e con esperienza, che può dare un contributo alla crescita di questo movimento. Per cui ringrazio tutti i mosaicisti e le mosaiciste e sottolineo che la mia appartenenza al Partito Democratico non ha nulla a che vedere con questa esperienza politica che è qualcosa di totalmente differente».

Davì non rinnega affatto il suo passato, legato al Partito Democratico, anzi, a livello nazionale si dice convinto di voler continuare a sostenere i Dem. A livello locale, invece, la sua esperienza è legata a quella del Mosaico. «Ho abbracciato questo movimento già otto mesi fa – afferma –. Si tratta di un movimento vivo, pieno di progettualità, dove convivono diverse esperienze politiche. E la mia espressione in giunta è l’espressione del movimento quindi non può essere assolutamente collocata all’interno di un partito politico o di una coalizione politica».

A Monreale è comunque forte la volontà di far risorgere dalle proprie ceneri il circolo locale del PD ma Davì esclude la propria partecipazione al progetto di ricostruzione. «Sono un consigliere del Mosaico – ribadisce – e orgogliosamente, lo rappresento in Giunta. Sono impegnato per la crescita del Mosaico e, contestualmente, per il miglioramento di questa comunità. Sono un assessore indicato da una lista civica ma a lavoro per la città intera».

Davì arriva in un momento storico difficile per la città di Monreale, come lui stesso sottolinea ai nostri microfoni. «L’amministrazione Capizzi, dopo una prima fase di entusiasmo, nella seconda parte della legislatura, non ha brillato per nulla», commenta il neo assessore. E promette il proprio impegno a favore delle fasce più deboli della popolazione monrealese e un «impegno forte per quanto riguarda il settore delle attività produttive e del turismo che devono essere fortemente legati perché possono essere il vero volano del rilancio socio economico di questa città». Non è escluso, dunque che il sindaco Arcidiacono possa assegnare a Davì la delega alle Attività produttive.