Capizzi: “Raccolta differenziata scesa al 30%. Rischio aumento TARI”

MONREALE – “Sono venuto a sapere che la raccolta differenziata sta registrando un forte calo nel nostro comune. Dal 42% lasciato ad Aprile dalla mia amministrazione, a maggio è stato registrato un dato intorno al 30%. E anche a giugno la percentuale della raccolta differenziata sembra si attesti su simili valori”. Piero Capizzi, l’ex sindaco della città di Monreale rivolge un invito al suo successore, Alberto Arcidiacono, affinché renda noti i dati ufficiali sulla raccolta differenziata registrata in questi primi mesi di amministrazione.

L’ex sindaco chiede al nuovo primo cittadino di porre maggiore attenzione su una questione che rappresenta uno degli aspetti più delicati e più rognosi per l’amministrazione della città: “La gestione oculata del servizio non si fa dall’interno del palazzo di città ma stando vicino agli operatori, già impegnati nel fornire il servizio nel migliore dei modi. Non basta eliminare le discariche abusive e trattare quindi i rifiuti come indifferenziati. Questo modo di gestire le criticità rischia di vanificare il lavoro svolto dalla mia amministrazione che ha aumentato il tasso di raccolta differenziata nell’ultimo anno. La città sta facendo passi indietro”.

“La riduzione della raccolta indifferenziata avrà come conseguenza l’aumento dei costi di discarica. Di riflesso c’è un serio rischio che si arrivi ad un aumento della TARI, che già grava pesantemente sulle tasche delle famiglie monrealesi”.

“Il dato è reale – spiega il sindaco Arcidiacono, da noi interpellato -. Ma è legato al fatto che ho disposto la raccolta straordinaria dei rifiuti presenti in tutte le discariche abusive che non sono state eliminate negli anni precedenti. Se molte discariche rimangono è chiaro che il loro contenuto non viene conteggiato nel dato ufficiale”.

Alberto Arcidiacono, dipendente RAP, ha mantenuto la delega ai rifiuti: “Prima non c’era la stessa attenzione nei confronti dell’illecito abbandono. La rimozione e il ritiro giornaliero dei rifiuti illecitamente abbandonati finisce per incidere negativamente sul dato della raccolta differenziata. Ma su questo fronte siamo ottimisti. In futuro la raccolta differenziata aumenterà, sia grazie al controllo della polizia municipale sulle discariche censite, sia su una diversa gestione del ciclo dei rifiuti che stiamo organizzando”.