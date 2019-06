Noleggio auto a lungo termine: 5 vantaggi da non sottovalutare

Oggigiorno sono moltissime le persone che preferiscono noleggiare un’auto a lungo termine piuttosto che acquistare un veicolo nuovo in concessionaria. Se un tempo questi servizi si rivolgevano quasi esclusivamente alle aziende, oggi sono sempre di più i privati che optano per il noleggio a lungo termine ed effettivamente si tratta di una soluzione molto conveniente. I vantaggi che si possono ottenere sono diversi, non solo dal punto di vista economico ma anche pratico: queste formule infatti comprendono anche assicurazione e manutenzione quindi non ci si deve preoccupare più di nulla. Vediamo però più da vicino perché ha senso noleggiare un’auto a lungo termine e quali sono questi famosi vantaggi di cui tutti parlano.

I vantaggi del noleggio a lungo termine

I vantaggi del noleggio a lungo termine dell’auto sono moltissimi: non è infatti un caso se gli italiani che optano per questa soluzione sono sempre di più. Se da un lato si può risparmiare notevolmente, dall’altro si hanno anche meno preoccupazioni e si riescono a risolvere tutti i problemi legati al possesso di un veicolo di proprietà.

#1 Nessun investimento iniziale e costi definiti

Uno dei maggiori vantaggi di questa formula è che non viene richiesta una somma ingente iniziale e quindi si può evitare di aprire un finanziamento in banca. Il canone mensile viene definito in modo chiaro nel contratto iniziale e non ci sono altre sorprese. Inoltre, i migliori servizi come il noleggio a lungo termine brumbrum sono comprensivi di tutte le spese extra come l’assicurazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Questo significa che bisogna mettere in conto solo i costi del carburante perché tutto il resto è già incluso nel canone mensile fisso.

#2 Libertà di personalizzare il contratto

Il noleggio a lungo termine permette di personalizzare il servizio a proprio piacimento: si può infatti scegliere per quanto tempo tenere l’auto, quale modello avere a disposizione e quali servizi extra eventualmente includere nel canone mensile. Si ha quindi la piena libertà di decidere in base alle proprie esigenze specifiche.

#3 Niente problemi legati al possesso di un veicolo

Se si possiede un veicolo di proprietà, bisogna fare i conti con la sua svalutazione. Non appena acquistiamo un’auto nuova infatti il suo valore scende vertiginosamente ed entro poco tempo arriva a dimezzarsi. Questo è un vero problema, perché se un domani volessimo rivendere l’auto potremmo rimetterci moltissimi soldi a prescindere dalle sue condizioni.

#4 Niente preoccupazioni per la manutenzione

La manutenzione ordinaria e straordinaria è quasi sempre compresa nel canone mensile di base, il che significa che non ci si deve preoccupare proprio di nulla. Questo è un grande vantaggio, anche perché non solo si hanno meno pensieri ma ci sono anche zero spese impreviste.

#5 Maggior convenienza con l’assicurazione

Anche l’assicurazione è sempre compresa nel canone mensile, quindi non ha più importanza la classe di merito alla quale si appartiene. I costi si riducono in modo notevole e basta fare due conti per avere il quadro della situazione: la RC Auto comporta una spesa non indifferente, specialmente per chi ha fatto incidenti in passato.