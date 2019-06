Incendio nei pressi di strada vicinale San Martino, abitazioni a rischio (FOTO e VIDEO)

MONREALE – È divampato questa sera un incendio nei pressi di strada vicinale San Martino. Le fiamme si stanno diffondendo rapidamente e i vigili del fuoco si stanno recando sul posto.

L’incendio si trova nei pressi di alcune abitazioni che non sono ancora state evacuate. Si tratta dell’ennesimo caso in questo periodo. Non si conoscono ancora le cause.