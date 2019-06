Fermo l’impianto Tmb di Bellolampo, raccolta rifiuti in tilt

MONREALE – La raccolta dell’organico inizia in tarda mattinata, i camion sono carichi di rifiuti e fermi in via Pio La Torre, all’ingresso di Monreale. Oggi un solo autocompattatore è riuscito a conferire rifiuti in discarica. Gli incendi avvenuti la scorsa settimana a Bellolampo hanno causato la chiusura dell’impianto utilizzato per il conferimento dell’organico. Quindi è caos nella raccolta differenziata.

L’incendio è divampato venerdì scorso nella sesta vasca della discarica di Bellolampo, a Palermo, gestita dalla Rap, la società che si occupa del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti in città. A lanciare l’allarme è stato lo stesso personale che lavora nell’impianto.

Ma qualche settimana prima anche un altro piccolo rogo si era sviluppato nell’impianto di vaglio dei rifiuti del Tmb della discarica di Bellolampo. Le fiamme sembra siano scaturite dal surriscaldamento dovuto alla presenza fra i rifiuti di cavi di plastica che hanno bloccato un ingranaggio.