Monreale, notte di fuoco al Caputo: roghi in tutta la provincia

MONREALE – Notte intensa quella appena trascorsa per i vigili del fuoco, impegnati su vari fronti nella lotta agli incendi. Complice il grande caldo e il vento di scirocco, il lavoro dei pompieri è stato impegnativo per arginare le fiamme.

A Monreale i vigili del fuoco di Palermo hanno spento un incendio a Monte Caputo. Le squadre dei pompieri hanno lavorato fino alle 5 del mattino per estinguere le fiamme e bonificare l’area. A bruciare sterpaglie e macchia mediterranea.

Interventi anche a Partinico e Montelepre. In contrada Pollastra sono state impegnate quattro squadre dei vigili del fuco per almeno 5 ore.

Un incendio di sterpaglie è divampato nella notte anche in viale Regione siciliana all’altezza del civico 51. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso che le fiamme non si propagassero e il rogo fosse circoscritto.