A Casa Cultura “Basco blu” di Salvatore Cangelosi, il ricordo del ‘divoratore’ di libri Ubaldo Mirabelli

MONREALE – Il volume “Basco blu” edito da Torri del Vento è scritto da un libraio di lunga esperienza, dal monrealese Salvatore Cangelosi. Il volume dedicato a Ubaldo Mirabelli verrà presentato a Casa Cultura Santa Caterina, il 27 giugno alle 17,30 dalla professoressa Amelia Crisantino.

All’evento, organizzato da Filippo Di Fazio, parteciperà il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono e l’assessore alla Cultura Rosanna Giannetto.

Cangelosi, senza abbandonare il suo mestiere (attualmente lavora alla Feltrinelli), si dedica a scrivere libri.

“Basco blu” è il ricordo di Ubaldo Mirabelli, di un uomo cioè che mangiava pane e libri e che era l’incarnazione dell’erudizione e della cultura.

“Basco blu” il ricordo di Ubaldo Mirabelli parte dalla fine degli anni ’70. In quel periodo Cangelosi iniziava la sua avventura di libraio a Palermo presso la libreria Ciuni in via Sciuti. Fu allora che il giovane libraio ebbe la ventura d’imbattersi in un assiduo frequentatore di librerie e in un mostro sacro del sapere qual era Ubaldo Mirabelli.

“Basco blu” ci offre un ritratto di Ubaldo Mirabelli, palermitano del ’21, insegnò all’Accedemia di Belle Arti e al Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Palermo; intenditore di musica come pochi (frequentò da giovane la casa di Bebbuzzo Sgradari, eccentrico aristocratico amico di Tomasi di Lampedusa e critico musicale del Giornale di Sicilia) fu sovrintendente del Teatro Massimo dal ’77 al ’95 prima della riapertura e ha collaborato al Giornale di Sicilia.