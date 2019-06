Francesco Di Mariano: l’astro nascente del calcio palermitano

Il 20 aprile 1996, l’anno in cui la Juventus si portava a casa non solo la Champions League, ma anche la Coppa Intercontinentale a Tokyo contro il River Plate, nasceva Francesco Di Mariano a Palermo. Un figlio d’arte, dal momento che Francesco è il figlio di Rosalia Schillaci, la sorella del ben noto Salvatore, che fece innamorare tutta la penisola tricolore ai Campionati del Mondo di Italia ’90.

Francesco di Mariano e l’inizio del percorso in ambito calcistico

Fin da subito si intuisce come Francesco sia un predestinato, dal momento che alcuni lampi di classe li hanno solo i giocatori che nascono con un certo tipo di talento. Ebbene, Di Mariano affronta il percorso delle giovanili partendo da Lecce: con la maglia della società pugliese riesce addirittura a fare il salto carpiato di debuttare in prima squadra, per poi approdare alla Roma. Sono due le stagioni che vengono trascorse nella Capitale, per poi iniziare la solita selva di prestiti che fanno da tappa intermedia per qualsiasi giocatore giovane che si vuole affacciare al calcio professionistico dopo l’esperienza con la Primavera. Nel 2015 e nel 2016 Di Mariano finisce in prestito, prima all’Ancona e poi con la maglia del Monopoli, sempre in Serie C. Due avventure che si traducono in 29 partite, in cui Francesco riesce ad andare per ben cinque volte in rete, a cui si somma anche un assist.

Nel 2016 l’approdo al Novara

Tre anni fa ecco il debutto nella squadra cadetta con la maglia del Novara: le prestazioni di Francesco sono davvero positive, al punto tale che la squadra piemontese decide di comprare a titolo definitivo il suo cartellino dalla Roma. Un bel salto di qualità per Francesco che, nonostante lasci una piazza importante come quella capitolina, sembra davvero aver trovato una squadra che crede in lui e nelle sue potenzialità. Con la maglia della compagine piemontese resta per due stagioni e mette in mostra tutto il suo repertorio, dal momento che, con il passare del tempo, riesce a confermarsi sempre di più, fino a diventare uno dei titolarissimi nell’undici iniziale. L’avventura con la maglia del Novara si conclude con un bottino di 4 gol e 3 assist in 55 presenze. Per una storia che finisce, un’altra che inizia, dal momento che Francesco firma con una delle sorprese della Serie B degli ultimi anni, ovvero il Venezia. Con la società lagunare raggiunge un accordo importante e decide di legarsi contrattualmente fino al 2022. Da quel momento in avanti, Di Mariano riesce a raccogliere un bottino già molto più ampio rispetto a quanto non avesse mai fatto in carriera. Infatti, fino a questo momento, con la maglia del Venezia è riuscito ad andare in rete per bene sette volte, fornendo anche due assist che si sono rivelati decisivi.

Le principali caratteristiche dal punto di vista tecnico

Una carriera in forte ascesa, quella di Di Mariano, da seguire anche attraverso i bookmaker sportivi che potrebbero vederlo grande protagonista sin dalla prossima stagione. In campo Di Mariano non ha un ruolo ben preciso, dal momento che si tratta di un giocatore a cui piace notevolmente svariare su tutto il fronte offensivo. Francesco è un esterno che ha un ottimo piede destro: una delle sue zone preferite sul rettangolo di gioco è la corsia di sinistra. Infatti, spesso e volentieri, capita di notare durante varie partite come abbia ormai l’abitudine a partire proprio da quella corsia per convergere verso il centro e provare a centrare la porta con un tiro da fuori area. Una soluzione offensiva che, chi lo ha seguito prima con la maglia del Novara e poi con quella del Venezia, ha ormai etichettato come propria di Francesco, che fa della velocità e della rapidità, anche e soprattutto quando ha la palla tra i piedi, uno dei suoi punti di forza. Tra le caratteristiche che sono maggiormente emerse nel corso degli ultimi anni, nonostante non abbia poi realizzato gol a valanga, c’è anche quella di avere un ottimo senso della posizione. Spesso e volentieri, questa abilita comporta che si trovi in zone che possono far veramente male alle difese avversarie. Trovarsi al posto giusto nel momento giusto non è certamente da tutti: deve migliorare in quanto a freddezza, ma alcune qualità naturali lo rendono veramente adatto anche per giocare più vicino alla porta, in area di rigore. Un pericolo costante per la difesa avversaria, mentre il fatto di essere un giocatore molto duttile lo rende particolarmente apprezzato un po’ da tutti gli allenatori che ha avuto fino a questo momento. Nel corso della sua carriera, infatti, DI Mariano è stato in grado di giocare praticamente in tutti i ruoli della trequarti avversaria, spingendosi anche a vero e proprio numero nove. Insomma, una capacità di adattarsi a diversi ruoli, che può essere molto importante anche all’interno della stessa partita.

La vita private e l’utilizzo dei social

Al giorno d’oggi, Francesco Di Mariano ha un profilo Instagram, anche se non ha ancora fatto un vero e proprio boom di seguaci. Per il momento, infatti, presenta poco più di 4000 follower, che possono certo sembrare roba di poco conto rispetto ad alcuni più illustri colleghi, ma rende bene anche l’idea di che tipo di persona sia Francesco. Infatti, sul suo profilo pubblica solamente delle immagini relativi ai vari momenti importanti della sua carriera, così come alcuni scatti dedicati alla sua vita privata. Non è certo difficile, infatti, trovare una foto all’interno dei suoi feed in cui compare insieme alla sua attuale compagna, Gioia Ricci. Nel corso di un’intervista di pochi anni fa portata a termine dal quotidiano “Repubblica”, Di Mariano mise in evidenza come i suoi idoli, dal punto di vista calcistico, corrispondevano essenzialmente a due giocatori, ovvero Eden Hazard, del Chelsea, e Neymar, funambolo brasiliano ora in forza al Psg dopo essere transitato anche dal Barcellona. Nel corso della sua avventura con la maglia giallorossa, però, Di Mariano ha voluto svelare anche come lo storico capitano Francesco Totti era sempre particolarmente prodigo di consigli nei suoi confronti.