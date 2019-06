San Martino senza sportello bancomat. Vittorino (Popolari per Monreale): “Il sindaco chieda l’apertura”

SAN MARTINO DELLE SCALE –Nelle grandi città ma anche nei piccoli centri è ormai possibile trovare sotto casa uno sportello bancomat. Nella frazione montana non esiste, nonostante in via Pineta antica sia presente un ufficio postale. Di fatto diversi residenti sono costretti a svolgere le operazioni altrove.

Sul disagio l’anno scorso il consigliere della lista Popolari per Monreale Mimmo Vittorino, insieme al delegato di frazione Bartolo Belmonte, avevano inviato una richiesta a Poste Italiane, ma nessuna risposta era pervenuta. “Così come è stata fatta una richiesta per Grisì – afferma Vittorino – chiedo all’amministrazione di intervenire, cercando di ovviare al problema riscontrato dai residenti”.

“Giorno 12 giugno, incontrerò i dirigenti di Poste Italiane – dichiara Alberto Arcidiacono, sindaco di Monreale – e mi farò carico della richiesta. Tutto quello che può apportare un beneficio alla comunità è naturale che venga sposato dal sindaco”.

Nei giorni scorsi il primo cittadino si era già interessato della frazione di Grisì, che da anni vive la stessa mancanza. Infatti, Arcidiacono ha scritto una nota ai vertici dell’azienda, per sollecitare l’apertura di uno sportello ATM Bancomat.