Regala una ceramica a Salvini, un mese dopo riceve una lettera dal ministro

Monreale, 5 giugno 2019 – Una giornata particolare per Rita Patellaro, produttrice di ceramiche monrealese: l’artista ha ricevuto questa mattina una lettera proveniente dal ministro degli Interni Matteo Salvini, in cui il vicepremier la ringrazia personalmente per il dono ricevuto in occasione della sua visita a Monreale.

Infatti, quel famoso 25aprile, Rita omaggiò il ministro con un’opera in ceramica; un dono che Salvini non ha dimenticato, come dimostra la lettera di oggi.