Conclusi i lavori nel centro di raccolta di Fiumelato. Domani la riapertura

MONREALE – Lo spazio è agibile, niente più disagi per i lavoratori della ditta Mirto e per gli utenti. Dopo la posa dell’asfalto, il centro di raccolta di Fiumelato è pronto per la riapertura. Verranno aperti domani i cancelli dell’area presente nei pressi dell’ex casello ferroviario.

La presenza di fango, dovuta all’assenza di pavimentazione, rendeva impraticabile il luogo. Iniziati il 10 aprile, dall’amministrazione Capizzi, i lavori sono stati completati alla fine di maggio. Una chiusura che ha creato qualche disagio per i residenti volenterosi della periferia, che in alternativa hanno dovuto conferire i rifiuti nei centri di Aquino e in Circonvallazione. Mentre per gli incivili, poco è cambiato. Dietro i cancelli chiusi del centro di raccolta, si è formata una discarica a cielo aperto.

Non poche difficoltà sono state affrontate anche dalla ditta Mirto, che si è ritrovata a dover gestire diversi conferimenti in uno spazio non sempre sufficiente. Soprattutto a piazzale Tricoli, dove montagne di sacchetti si sono ammassate giornalmente.