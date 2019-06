Lavorava come muratore e incassava il reddito di cittadinanza. Incastrato dai carabinieri

ALCAMO – Ancora furbetti del reddito di cittadinanza stanati dai Carabinieri. Dopo i casi di Palermo e Monreale, scoperto ad Alcamo un altro operaio che lavorava in nero e che usufruiva dell’indennità per disoccupati. La scoperta è avvenuta ad opera dei Carabinieri, impegnati in alcuni controlli condotti nei cantieri edili di San Vito lo Capo e Alcamo. Sono stati trovati cinque lavoratori irregolari. Tra questi, in seguito ad ulteriori accertamenti, gli agenti hanno appurato che uno di loro riceveva il reddito di cittadinanza. È stato quindi denunciato.

I Carabinieri hanno inoltre riscontrato una serie di irregolarità all’interno dei cantieri: omessa sorveglianza sanitaria, mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale, mancata formazione e informazione sui rischi connessi all’attività da svolgere, presenza di ponteggi non armati adeguatamente in modo da evitare il pericolo di caduta e la mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza.

Gli amministratori delle due ditte di costruzione sono stati denunciati. Contestate complessivamente sanzioni amministrative per 14.400 euro e ammende per 7.723 euro.