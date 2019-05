“Giuro di adempiere mie funzioni con scrupolo e coscienza …” Con 4 donne e 20 uomini si insedia il consiglio comunale di Monreale (LE FOTO)

Riccardo Oddo - Obiettivo Futuro

Monreale, 29 maggio 2019 – Si è concluso, in aula consiliare, il giuramento ufficiale dei nuovi membri del Consiglio comunale di Monreale. Si procede con un ulteriore tassello che definisce ancora meglio il mosaico dell’amministrazione che guiderà la città per i prossimi 5 anni.

4 donne e 20 uomini costituiscono il nuovo consiglio comunale monrealese. 24 consiglieri in tutto, 14 della maggioranza e 10 dell’opposizione. Fabrizio Lo Verso, Davide Mirto, Letizia Sardisco, Francesco La Barbera e Ignazio Davì rappresenteranno “Il Mosaico” alla maggioranza, insieme a Paola Naimi, Giulio Mannino, Angelo Venturalla e Rosario Ferreri per la lista “La Nostra Terra”. “Diventerà Bellissima” porta in consiglio Marco Intravaia, Flavio Pillitteri e Santina Alduina, mentre “Obiettivo Futuro” sarà rappresentata da Sandro Russo e Riccardo Oddo.

Tra le fila dell’opposizione “Alternativa Civica” porta in aula Piero Capizzi, sindaco uscente, e i consiglieri Pippo Lo Coco, Gery Valerio e Silvio Terzo. Giuseppe Di Verde e Mimmo Vittorino rappresentano “Popolari per Monreale”, mentre la Lega porta in aula Giuseppe La Corte. Per la Lega, Forza Italia, Per Monreale Caputo sindaco e M5S abbiamo rispettivamente Giuseppe La Corte, Antonella Giuliano, Andrea Noto e Fabio Costantini.

Un’aula colma di gente ha partecipato alla cerimonia di insediamento.